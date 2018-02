Sanremo 2018, i momenti top e i flop della prima serata

C'era tanta attesa per l'esordio dell'inedita squadra di Sanremo 2018. Uno lungo show con le canzoni, tante canzoni, al centro di tutto, come Baglioni aveva promesso e anche un po' "minacciato". Lo strumento ha sicuramente bisogno di un'accordatura, ma per essere una prima volta si può anche dire "buona la prima", anche se ci sono stati momenti top e momenti flop: ne abbiamo raccolti alcuni.

Sanremo 2018, i 5 momenti top della prima serata

1. Fiorello mattatore

Baglioni cala l'asso nella manica e fa entrare subito il suo "scaldapubblico". Fiorello si prende la scena, infiamma l'Ariston con la solita intelligenza e maestria. Un po' telefonata la gag sulla sostituzione in corsa di Laura Pausini, ma alla fine ci sta pure. Un top nel top: i due momenti "musicali" che Fiorello ha regalato. Il primo monologo cantato "schizofrenico" per mixare insieme Baglioni e Morandi è un pezzo che può entrare di diritto nel pantheon delle migliori scene della storia della tv. Il duetto con Claudio Baglioni sulle note di "E tu" è ugualmente emozionante e divertente allo stesso tempo, mostrando anche il lato più simpatico e ironico di Baglioni.

2. Baglioni, Morandi e l'emozione della musica di Luis Bacalov

I due "capitani coraggiosi" non poteva non dividere il palco dell'Ariston. L'occasione è il tributo a un artista che ha incrociato spesso le strade di entrambi e a cui sia Morandi sia Baglioni devono alcuni dei loro maggiori successi: Luis Bacalov. Brividi quindi per l'esecuzione di "Se non avessi più te", uno dei brani più belli di Gianni Morandi.

2. Favino e il mash-up sanremese

Si era lamentato che non Baglioni non lo faceva cantare e voleva che facesse solo il "bravo presentatore" serio e teatrale e invece Pierfrancesco Favino aveva già pronto un numero da grande artista con il quale si è preso la scena. Un mash-up di canzoni sanremesi con il quale ha potuto dare sfoggio delle sue capacità istroniche e virtuosistiche, da interprete e imitore.

4. La ballerina acrobatica de Lo Stato Sociale

La canzone piace, l'Ariston balla ma l'attenzione è tutta per la strana coppia che esibisce insieme al gruppo indie. Loro sono il duo danzante Paddy&Nico. Applausi a scena aperta per la signora, 83 anni in gambissima e campionessa di salsa acrobatica, già vista anche a Tu si que vales.

5. I cambi d'abito di Michelle Hunziker

Tre abiti, uno meglio dell'altro. Elegantissimo e audace il primo, molto belli gli altri, adatti a una kermesse come Sanremo.

