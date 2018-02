Sanremo 2018, buona la prima per Baglioni e il suo Festival "popolar nazionale"

L'atmosfera dopo l'esordio della prima serata di Sanremo 2018 non poteva essere più rilassata. Nonostante le polemiche sulla questione Ermal Meta/Fabrizio Moro e le preoccupazioni per l'intruso che ha fatto irruzione sul palco a inizio Festival, impossibile nascondere la soddisfazione per il risultato degli ascolti, che per il momento premia il coraggio di questo Festival. Angelo Teodoli è netto: "E' un'opera d'arte".

Un Festival "popolar nazionale"

"Inutile nascondere le ansie della vigilia, ma tra le quinte c'era un'aria tranquilla e rilassata. Ci siamo divertiti, cosa che io temevo potesse essere una pratica assolutamente estranea al Festival di Sanremo, dipinto sempre come un luogo di terrore puro", dice Baglioni. "Abbiamo contenuto gli incidenti di percorso, perchè le canzoni sono state a mio parere rispettate nella loro dignità", ammette il direttore artistico. Quanto agli ascolti, Baglioni aggiunge: "Sono felice per il risultato, però questo deve essere anche un modo per portare avanti questo Festival, per riconciliare l'arte povera della canzone. Avevo detto che non sarebbe stato nazional popolare, ma popolar nazionale". Felici anche Michelle Hunziker e Favino. "C'è un senso di squadra molto forte, durante le prove e nel dietro le quinte", dice la conduttrice svizzera. Le fa eco l'attore romano: "E' stato bello far parte di questo spettacolo".

Intruso a Sanremo

Sull'incursione sul palco all'inizio della serata, per il momento non si sa molto. Ci sono accertamenti in corso, quindi in conferenza stampa è stato letto un comunicato della polizia. Si parla di "defaillance" che ha "inopinatamente permesso l'ingresso in teatro di una persona, che aveva già effettuato i controlli" a cui vengono sottoposti tutti in questi giorni. Le verifiche in corso servono ad accertare a quale titolo di ingresso questa persona è potuta entrare in platea. Comunque, "l'intruso non è un soggetto pericoloso, è stato rilasciato per l'assenza di rilievi penali e si tratta di una persona già nota a Sanremo e con problemi personali".

Caso Ermal Meta/Fabrizio Moro

"Sono in attesa di notizie più chiare in merito", dice Baglioni su quello che è il caso di queste ore. La Rai però smonta tutto: "Non c'è nessuno scoop, non è un plagio", visto che l'autore aveva "dichiarato la rielaborazione di un suo brano nei termini previsti". Ma i giornalisti in sala stampa non sembrano convinti e chiaramente la questione non finisce qui, anche se Meta e Moro sono ancora ufficialmente in gara.

Niente polemiche

Baglioni comunque è bravo a sviare le polemiche, con classe e signorilità. Come ha smorzato qualsiasi elemento polemico con Antonio Ricci durante la prima conferenza alla vigilia del Festival ("Nei prossimi giorni ho cose più importanti a cui pensare"), stavolta Baglioni non cade nella trappola delle domande sulla politica. Quanto alla sua performance inedita come conduttore, il direttore artistico ammette qualche errore e ci scherza su. "Mi sono arrabbiato quando ho presentato il nuovo bravo di Morandi. Era l'unica presentazione che avevo e l'ho toppata. Non avrà un futuro come presentatore".