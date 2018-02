Sanremo 2018, è la serata dei duetti e dell'omaggio a Milva

Ultimo vince il primo premio nella categoria Nuove Proposte (Qui il testo della sua canzone: Il ballo delle incertezze). Sul podio lui, Mirkoeilcane e Mudimbi. Premio della critica "Mia Martini" a Mirkoeilcane, secondo Utimo e terzo Mudimbi. La giuria della sala stampa Lucio Dalla ha premiato invece Alice Caioli. Ultimo vince anche il premio "Sanremo Giovani".

Tutti i duetti della quarta serata

Renzo Rubino ripropone la sua "Custodire" con Serena Rossi, Le Vibrazioni possono contare su Skin per "Così sbagliato", Noemi e Paola Turci duettano in "Non smettere mai di cercarmi". Poi è la volta di Mario Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim (che la Hunziker pronuncia alla francese) per "Rivederti", Annalisa con Michele Bravi ripropone "Il mondo prima di te". Lo Stato Sociale puntano alto schierano Paolo Rossi e il Piccolo Coro dell'Antoniano per far ballare il pubblico con "Una vita in vacanza". Max Gazzé ha voluto sul palco con sé due grandi jazzisti come Rita Marcotulli e Roberto Gatto per la nuova versione di "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno". Tocca poi ai Decibal che rileggono la loro "Lettera dal Duca" con Midge Ure, mentre il trio composto da Ornella Vanoni, Pacifico e Bungaro duettano con Alessandro Preziosi. Diodato e Roy Paci con il rapper Ghemon ripropongono "Adesso". Giusy Ferreri accompagna Roby Facchinetti e Riccardo Fogli per cantare "Il segreto del tempo". Enzo Avitabile e Peppe Servillo cantano una nuova versione de "Il coraggio di ogni giorno" con gli amici dei sempre, gli Avion Traviel, e Daby Touré. Simone Cristicchi introduce "Non mi avete fatto niente" di Ermal Meta e Fabrizio Moro e canta insieme a loro. Giovanni Caccamo canta con Arisa "Eterno". Ron duetta con Alice con "Almeno pensami". Red Canzian porta Marco Masini per cantare "Ognuno ha il suo racconto". The Kolors con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti duettano in "Frida (mai, mai, mai). Luca Barbarossa e Anna Foglietta interpretano "Passame er sale", Nina Zilli e Sergio Cammariere "Senza appartenere", infine Elio e le Storie Tese cantano la loro "Arrivedorci" con i Neri per caso.

Gli ospiti portano il rock all'Ariston

Il primo ospite di questa quarta serata è Gianna Nannini, che porta una ventata di rock all'Ariston con la sua ultima hit "Fenomenale" e poi il duetto con Claudio Baglioni in "Amore bello", in una versione da brividi, se possibile anche più romantica dell'originale. Che finisce in un tenero ballo, "un lento l'ultimo oramai". Dopo il rock di Gianna Nannini, tocca a Piero Pelù accompagnare Claudio Baglioni in un omaggio a Lucio Battisti con "Il tempo di morire".

Sulle note di "Tu come stai?" Federica Sciarelli, dopo Franca Leosini e Emma D'Aquino, duetta con Baglioni ed è la migliore delle tre performance di queste sere. "Dicono tutti che sono musona, ma a me piace ridere e mi fa piacere aver giocato con Claudio e con tutti voi", dice la giornalista di Chi l'ha visto?. Il direttore artistico Claudio Baglioni consegna il premio a Milva, che viene ritirato dalla figlia della "Pantera di Goro" Martina Corgnati, la quale legge un messaggio da parte della madre. Milva ha ringraziato soprattuto Baglioni, per averla "riportata" al Festival per la sedicesima volta.