Sanremo 2018, il programma della quarta serata

Dopo quella che è stata la terza serata più vista del Millennio, con lo share mai così alto dal 1999, stasera tocca ai duetti dei 20 Campioni in gara con una serie di grandi ospiti.

La quarta serata inizia con la riproposizione delle esecuzioni delle Nuove Proposte. La premiazione è prevista a circa metà scaletta. Questo l'ordine di esibizione: Leonardo Monteiro, Mirkoeilcane, Alice Caioli, Ultimo, Giulia Casieri, Mudimbi, Eva, Lorenzo Baglioni.

I duetti della quarta serata

I Campioni hanno l'opportunità di eseguire le loro canzoni in una nuova versione con grandi nomi della musica e dello spettacolo. Renzo Rubino duettà con l'attrice Serena Rossi, Le Vibrazioni con Skin, Noemi con Paola Turci, Mario Biondi con Daniel Jobim e Ana Carolina, Annalisa con Michele Bravi, Lo Stato Sociale con il Piccolo Coro dell'Antoniano e Paolo Rosso, Max Gazzé con Rita Marcotulli e Roberto Gatto, The Kolors con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti, Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico con Alessandro Preziosi, Diodato e Roy Paci con il rapper Ghemon, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri, Enzo Avitabile e Peppe Servillo con gli Avion Travel e Daby Touré, Erma Meta e Fabrizio Moro con Simone Cristicchi, Giovanni Caccamo e Arisa, Ron con Alice, Red Canzian con Marco Masini, Decibel con Midgue Ure, Luca Barbarossa con Anna Foglietta, Nina Zilli e Sergio Cammaerie, Elio e le Storie Tese con I Neri Per caso.

Classifica

La classifica di stasera mostrerà il voto della giuria degli esperti, ancora una volta divisa in tre fasce. Da questa sera il televoto avrà 50 per cento del risultato finale, il 30 per cento sarà con la sala stampa e il 20 per cento con la giuria degli esperti.

Gli ospiti

Confermati gli ospiti che erano già stati annunciati nei giorni scorsi: Gianna Nannini, Piero Pelù e Federica Sciarelli. Questa sarà è anche l'occasione di presentare il riconoscimento a Milva.