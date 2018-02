Sanremo 2018, i momenti top e i flop della quarta serata

L'Ariston si esalta e si commuove con il tenero duetto tra Baglioni e Gianna Nannini, poi si diverte con Beppe Vessicchio e porta in trionfo Milva. In mezzo, tanti momenti che girano a vuoto e non fanno altro che allungare inutilmente la serata