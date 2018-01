Renzo Rubino a Sanremo 2018 con "Custodire": testo

Renzo Rubino torna al Festival di Sanremo, dove vinse il premio della critica tra i Giovani nel 2013 e si classificò terzo nel 2014. In gara con "Custodire", scritta da lui e prodotta da Giuliano Sangiorgi, definita dall'artista "una delle canzoni più intime che abbia mai scritto".

Il brano è uno dei due inediti della riedizione dell'album "Il gelato dopo il mare", ed è nato una notte di settembre dopo aver visto un film che racconta la storia di un bambino abbandonato dai genitori che diventa un direttore d'orchestra famoso per farsi riconoscere da loro. "E' un dialogo tra due persone separate che non si parlano più - ha spiegato Rubino - Oggi quasi tutti sono separati, non è più un problema, ma è un argomento secondo me di cui si parla poco perchè è standard. La separazione dei genitori invece genera delle insicurezze pazzesche nei bambini e nei ragazzini".

Il testo di "Custorire" sarà pubblicato appena disponibile