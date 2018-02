Ron a Sanremo 2018 con "Almeno pensami": testo

L'indimenticabile sodalizio artistico tra Ron e Lucio Dalla rivive sul palco dell'Ariston in questa 68esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore di Dorno è in gara con un brano scritto dal grande amico scomparso nel 2012, "Almeno pensami".

E' l'ottava volta al Festival per Ron, emozionatissimo di interpretare una canzone così carica di significato: "Andare sul palco di Sanremo e portare una cosa di Lucio è un grande orgoglio - ha spiegato in un'intervista a Radio 105 - ma è anche vero che devi essere davvero a tuo agio. E sono felice perché è venuta una bellissima cosa secondo me".

Sanremo 2018: date, canzoni, cantanti, ospiti e tutto quello che c'è da sapere

Il testo di "Almeno pensami" verrà pubblicato appena disponibile