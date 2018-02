Sanremo, che scivolone Sabrina Impacciatore!

Si temeva per Michelle Hunziker, che ha fatto la scalinata dell'Ariston per cinque serate in lungo e largo, e invece la protagonista della prima (e unica) caduta di questo Festival è stata Sabrina Impacciatore.

Sul palco per uno sketch con i conduttori, l'attrice è scivolata sul palco, scatenando sonore risate in sala. A farla rialzare, con non poca difficoltà visto l'abito principesco, Favino e Baglioni. "Non è una gag" spiega ridendo la Hunziker, e ce ne eravamo accorti da soli!

Bravissima lei a sdrammatizzare, ma del resto lo fa per mestiere.