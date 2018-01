Sanremo 2018, Sabrina Impacciatore condurrà il Dopo Festival con Edoardo Leo

Ultimo in ordine di tempo, Rosario Fiorello , che a sorpresa ha annunciato di aver accettato l’invito di Claudio Baglioni telefonandogli in diretta, durante la trasmissione radiofonica 'Il Rosario della sera' su Radio Deejay.

E così, con queste ultime due scelte, il cast del Festival è dunque al completo, forte anche dei nomi di coloro che si alterneranno sul palco dell’Ariston come ospiti.

Secondo quanto riportato, la Impacciatore era stata in ballottaggio anche per il ruolo di prima donna dell’Ariston, poi affidato a Michelle Hunziker.

Lo rivela il settimanale Chi nel numero in edicola a partire da mercoledì 31 gennaio, che indica l’attrice romana accanto al collega g ià annunciato al timone dello show in diretta dal Casinò di Sanremo.

Guarda anche

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sabrina Impacciatore, nella nuova commedia di Paolo Genovese "Sei mai stata sulla Luna?", è Mara, un personaggio romantico: una bancaria sognatrice in attesa del principe azzurro che cerca l'amore su Internet perché crede che ci debba essere mistero, e di notte si cala dalla finestra come la sua eroina di "Colazione da Tiffany", Audrey Hepburn, per andare ai suoi appuntamenti segreti, nascondendo tutto al fratello geloso Sergio Rubini e ignorando Emilio Solfrizzi da tempo innamorato di lei