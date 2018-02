Salvini a Sanremo, è polemica campagna elettorale

Se ne parlava da giorni, oggi è arrivata la conferma: Matteo Salvini sarà all'Ariston per assistere alla quarta serata del Festival di Sanremo. Il leader della Lega non passerà inosservato tra le poltrone del teatro, accanto alla compagna Elisa Isoardi, ma guai ad inquadrarlo.

"Non sarà inquadrato - hanno assicurato in conferenza stampa - Non è consentito per par condicio. Per il resto è un libero cittadino e può venire a vedere lo spettacolo". Poi la spiegazione del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: "Io avevo invitato la sua compagna, Elisa Isoardi, che in questa settimana nel suo programma ha dato spazio all'enogastronomia ligure. Ha un compagno che ovviamente l'accompagna, è anche un mio amico, e mi sembrava assurdo non farlo venire. La Rai sa come regolarsi sulla sua presenza all'Ariston".

Parole che invece di rassicurare hanno infiammato la sala stampa. "Ho l'impressione che lei stia facendo campagna elettorale" ha tuonato una giornalista, sostenuta da diversi applausi, ma Toti non ha incassato il colpo: "Campagna elettorale la faccio fuori da qua. Il Festival è a Sanremo ed è un elemento di promozione della Regione Liguria. Fuori par condicio il Festival è stato visibilità per tanti, l'anno scorso ad esempio per il ministro Pinotti. Siamo in un momento delicato di campagna elettorale ed evitiamo di parlare di politica, poi se si vuole pensare che un leader politico da una poltrona di Sanremo, non inquadrato, possa influenzare il voto di milioni di persone mi sembra sovrastimato".