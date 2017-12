Sanremo 2018, il DopoFestival a Stefano Bollani?

La 68esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio 2018, prende sempre più forma. I 20 big in gara sono stati svelati, scelte anche le 8 Nuove Proposte, ora manca solo la conferma dei co-conduttori, che sembrano essere Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, e il padrone di casa del DopoFestival, ma anche qui ci sono delle importanti indiscrezioni.

Dopo due anni firmati da Nicola Savino con la Gialappa's Band, il programma notturno del post-festival potrebbe cambiare registro. Baglioni, che già sul cast ha fatto scelte discutibili e decisamente meno "pop" rispetto alle ultime edizioni, pare abbia scelto Stefano Bollani per la conduzione del DopoFestival, come fa sapere FestivalNews.

Per il compositore e pianista non sarebbe la prima esperienza televisiva. Già nel 2011 e nel 2013 ha condotto su Rai 3 "Sostiene Bollani", mentre l'anno scorso è sbarcato su Rai 1 con "L'importante è avere un piano". Non è quindi alle prime armi, ecco, ma il suo stile è certamente meno goliardico e popolare dei suoi predecessori. Insomma, sarà un DopoFestival decisamente più radical chic.