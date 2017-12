Sanremo 2018, Baglioni chiama Favino: l'attore al fianco di Michelle Hunziker

Svelati i 20 big in gara, scelte le 8 Nuove Proposte, non resta che scoprire i nomi dei co-conduttori della 68esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio 2018.

L'annuncio ufficiale martedì 9 gennaio, durante la prima conferenza stampa del Festival, ma la rosa dei papabili si è ridotta a due nomi: Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Se la showgirl svizzera è data per certa da settimane, l'attore si è fatto spazio nelle ultime ore, ma anche lui sembra confermato, come riporta La Stampa. Sarebbero loro due, quindi, ad affiancare Claudio Baglioni sul palco dell'Ariston.

Secondo le prime indiscrezioni, la Hunziker avrebbe firmato un contratto da 400 mila euro per partecipare al Festival, mentre sul cachet di Favino non trapela nulla, solo che l'attore ci avrebbe pensato a lungo prima di accettare. Il dubbio non sarebbe stato di natura economica (anche per lui non si può che ipotizzare un compenso generoso), ma artistica. Una volta definito bene il suo ruolo al Festival, però, Favino avrebbe ceduto... Perché Sanremo è Sanremo.