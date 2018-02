Sanremo 2018, Fiorello legge in diretta il messaggio di Baglioni: "Così mi ha convinto"

"Voglio fare lo scaldapubblico nella serata di apertura", e così è stato. Fiorello alla fine l'ha spuntata ed è il primo a uscire sul palco dell'Aristion in questa 68esima edizione del Festival di Sanremo.

E che uscita! Un grande show, in poco più di 10 minuti, tra gag, musica e un pizzico di parodia: missione compiuta, l'Ariston si accende. Una partecipazione attesissima la sua, portata a casa dal direttore artistico grazie a un messaggio su WhatsApp che Fiorello, come promesso, ha letto in diretta tv: "Ciao Rosario, mi sono trovato a essere sagrestano nel tempio della musica italiana" e poi un vera e propria poesia a cui, effettivamente, non si poteva dire di no, soprattutto per la conclusione: "Il 6 febbraio potresti essere tu il mio vero gancio in mezzo al cielo".

E' lui a presentare Claudio Baglioni, ma dopo pochi minuti qualcuno sente già la sua nostalgia...