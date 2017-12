Sanremo 2018, Beppe Vessicchio grande escluso

Un altro Festival di Sanremo senza Beppe Vessicchio. L'amato direttore d'orchestra sarà assente per il secondo anno consecutivo, come rivela il settimanale Spy.

"Nessuno degli artisti in gara mi ha contattato - ha spiegato al magazine - Avevo presentato alcuni cantanti, ma non sono rientrati nella rosa finale. Non sono io a non voler andare al Festival". Lo scorso anno la sua assenza aveva alzato un enorme polverone, addirittura con tanto di hashtag dedicato (#uscitevessicchio), trend topic per settimane.

Stavolta Beppe Vessicchio vuole restare al di fuori del clamore mediatico: "Se non dovessi andare mi negherò a tutto e tutti, non voglio stare al centro dell'attenzione". Il pubblico, però, lo acclama, ancora una volta al grido di "Uscite Vessicchio".