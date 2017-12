Sanremo, "Michelle Hunziker condurrà il Festival: svelato il cachet"

“Sanremo è la festa più bella d’Italia. Se me lo chiedessero lo farei” aveva commentato al Maurizio Costanzo Show Michelle Hunziker, qualche tempo fa, rispondendo ad alcuni rumors che riguardavano una sua possibile partecipazione al Festival. E a quanto pare la proposta è arrivata e l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha accettato.

Michelle Hunziker condurrà il Festival di Sanremo, andando ad affiancare Claudio Baglioni: a scriverlo è Il Giornale.it, che oltre alla notizia rivela alcune indiscrezioni riguardo al cachet della conduttrice di Striscia la Notizia.

Dopo lunghe trattative, la Rai avrebbe raggiunto con la Hunziker un accordo per la cifra di 400mila euro, un importo che, se si rivelasse corretto, sarebbe inferiore – quasi la metà - a quello preso dalla conduttrice stessa nel 2007, quando affiancò Pippo Baudo. Per la moglie di Tomaso Trussardi, dunque, non si tratterebbe della prima partecipazione alla kermesse canora.

Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui il volto maschile del Festival sarà quello di Pierfrancesco Favino, oltre naturalmente a quello di Baglioni, che tuttavia ha già rivelato che sarà poco presente sul palco.

Per il momento, ad ogni modo, nessuna conferma ma neppure nessuna smentita. Cresce l’attesa per la prima conferenza stampa ufficiale, nella speranza che il direttore artistico annunci quanto prima la squadra ufficiale della 68° edizione del Festival di Sanremo.