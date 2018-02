Sanremo 2018, il programma della prima serata

Sanremo 2018, si parte. I venti Campioni in gara si esibiranno e presenteranno le loro canzoni e lo spettacolo sarà inframmezzato dalle apparizioni degli ospiti.

Questo l'ordine di entrata degli artisti: Annalisa, Ron, The Kolors, Max Gazzé, Ornella Vanoni con Bungaro Pacifico, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Mario Biondi, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Lo Stato Sociale, Noemi, Decibel, Elio e le Storie Tese, Giovanni Caccamo, Red Canzian, Luca Barbarossa, Diodato e Roy Paci, Nina Zilli, Renzo Rubino, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Le Vibrazioni.

Laura Pausini non ci sarà, come annunciato in conferenza stampa. La cantante sta male ed è stata costretta a rinunciare alla sua apparizione all'Ariston prevista per stasera ma sarà ospite per la serata finale di sabato.

Sul palco questa sera invece ci saranno gli altri ospiti già annunciati. Oltre al cast del film di Gabriele Muccino "A casa tutti bene", ci sarà anche Gianni Morandi, che sarà accompagnato da Tommaso Paradiso dei The Giornalisti.

E Fiorello? Ci sarà, su questo non si discute, ma in sala stampa non viene svelato l'orario in cui lo showman farà la sua apparizione: "scaldapubblico" in apertura o "superospite" tradizionale nel corso della serata? "Sfido chiunque a scommettere sulla durata dell'intervento di Fiorello", scherza Claudio Fasulo, vicedirettore Rai Uno.