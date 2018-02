Sanremo 2018, il programma della terza serata

Con il vento in poppa grazie agli ascolti super positivi raccolti finora, il Festival di Sanremo 2018 si prepara alla terza serata.

In scaletta l'esibizione degli altri quattro cantanti delle Nuove Proposte (Mudimbi, Eva, Ultimo e Leonardo Monteiro: questo l'ordine di apparizione).

Prosegue anche la gara dei Campioni. Cantano Giovanni Caccamo, Lo Stato Sociale, Luca Barbarossa, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Max Gazzé, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Noemi, The Kolors, Mario Biondi.

Nuovi ospiti sono attesi sul palco dell'Ariston. Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi presenteranno "E' arrivata la felicità 2" in onda dal 20 febbraio su RaUno. Il momento "comico" sarà affidato a Nino Frassica. Danilo Rea e Gino Paoli saranno sul palco per l'omaggio a Bindi e De Andrè. Attesa per il duetto tra Giorgia e James Taylor, con il cantante americano che presenterà anche un suo omaggio alla musica italiana con una personalissima versione de "La donna è mobile" ("Una scelta bizzarra, ma siamo molto incuriositi", ammette Claudio Baglioni in conferenza stampa). Ci saranno anche i Negramaro, con la loro canzone "Prima volta" e poi con un duetto con Baglioni su un arrangiamento realizzato da loro di "Poster".

Questa sera verrà poi presentato il premio "Sergio Endrigo" per la migliore interpretazione, assegnato dalle due sala stampa di Sanremo 2018.