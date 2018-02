Sanremo 2018, i momenti top e i flop della seconda serata

Seconda serata di Sanremo 2018 con pochi momenti significativi, costellata da duetti e omaggi e qualche caduta di stile. Tanta (troppa?) musica, alcuni sketch non sono proprio riuscitissimi, ma altri sono divertenti e insoliti: tra top e flop, il Festival continua.

Sanremo 2018, i 3 momenti flop della seconda serata

1. Il pozzo dei desideri

Se nella prima serata c'era Fiorello a dare il via alle danze, nella seconda si è scelto un siparietto musicale che coinvolge Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco. L'unico ad uscirne tutto intero è l'attore (che però è anche il meno coinvolto), Baglioni sembra poco convinto ma ormai è in ballo e balla e la Hunziker è alle prese con qualcosa che non è esattamente nelle sue corde. Il pubblico applaude, comunque.

CLICCA SU CONTINUA PER LEGGERE I MOMENTI FLOP DELLA SECONDA SERATA