Sanremo 2018, le pagelle della seconda serata: promossi e bocciati

Seconda esibizione per la metà dei big in gara. Rodaggio essenziale per qualcuno, per altri invece nenssun riscatto. Ecco come se la sono cavata.

Le Vibrazioni, 6. Promossi - Non male. Sarcina sembra non riuscire proprio a fare a meno di qualche stecca, ma è decisamente più a suo agio rispetto alla prima serata e la canzone inizia a piacerci, anche se a tratti più che Le Vibrazioni ci ricordano i Modà nella versione più rock.