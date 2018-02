Sanremo 2018, Baglioni è "il signor Ariston"

E' il Festival delle sorprese. Virginia Raffaele ospite improvvisata è un colpaccio da maestro per il direttore artistico, il quale "sostituisce" degnamente Fiorello (che potrebbe tornare sabato per la finale). Il flashmob organizzato nelle prime file della platea inizia come una contestazione che lascia perplesso il pubblico e poi si risolve invece in un omaggio alle donne. La giornalista Emma D'Aquino, protagonista di uno sketch con Baglioni che riprende quello già fatto con Franca Leosini, compare prima solo in video come se fosse un'interruzione per un'edizione straordinaria del Tg1. Memo Remigi è "casualmente" tra il pubblico, poi finge di sentirsi male e arriva Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini di "Don Matteo": "E' giovedì, un morto ci deve stare e per una volta non è di Spoleto". Frassica, come al solito, è geniale e conia la definizione perfetta per Baglioni, che può smetterla di ripetere di essere il "dittatore artistico" per fregiarsi del ben più azzeccato titolo di "Signor Ariston".

La terza serata del Festival di Sanremo inizia direttamente con un Claudio Baglioni in grande spolvero che canta la sua hit storica "Via", poi tocca ad altri quattro cantanti delle Nuove Proposte: Mudimbi, Eva, Ultimo e Leonardo Monteiro. L'ordine di preferenza in base ai voti della giuria demoscopica: ultimo Monteiro, poi Eva, Ultimo e Mudimbi è primo. (Qui le pagelle con i voti alle Nuove Proposte).

Continua anche la gara dei Big: si esibiscono Giovanni Caccamo, Lo Stato Sociale, Luca Barbarossa, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Max Gazzé, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Ermal Meta e Fabrizio Moro (riammessi in gara dopo il brivido della sospensione), Noemi, The Kolors, Mario Biondi. (Qui le pagelle con i voti ai Campioni). Annunciata la classifica della sala stampa, sempre divisa in tre fasce (bassa, mediana e alta, con gli artisti in ordine alfabatico). In fondo Mario Biondi, Giovanni Caccamo, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Noemi. In "purgatorio" Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Luca Barbarossa, The Kolors. Nella parte alta Max Gazzé, Lo Stato Social, Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Ancora una volta, tanti gli ospiti musicali e tutti di livello: i Negramaro, James Taylor con il suo omaggio alla musica italiana con una versione inedita per chitarra solista nel suo stile de "La donna è mobile" dal Rigoletto di Giuseppe Verdi e poi la sua "Fire and rain". Di gran classe il suo duetto con Giorgia sulle note di "You got a friend". Gino Paoli e Danilo Rea omaggiano la canzone genovese con "La canzone dell'amore perduto" di Fabrizio De André e "Il nostro concerto" di Umberto Bindi, insieme a Baglioni. I tre poi eseguono un'emozionante "Una lunga storia d'amore". Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi cantano e promuovono la loro nuova fiction "E' arrivata la felicità 2".