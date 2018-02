Sanremo 2018, tutti i momenti top e i flop della terza serata

Ancora duetti, ancora tanta musica, ancora Baglioni protagonista (troppo, anche se il pubblico sembra apprezzare). La terza serata di Sanremo ripete il mix delle due precedenti, premiate dagli ascolti, con qualche momenti negativo e altri invece decisamente positivi.

I MOMENTI TOP DELLA TERZA SERATA DI SANREMO 2018

1. Virginia Raffaele

Era stato anticipato, ma nessuno aveva confermato. Così è stata davvero una sorpresa vederla comparire in platea. Bella e poliedricamente brava, Virginia Raffaele si prende la scena e coinvolge Baglioni in una serie di gag. Imita Michelle Hunziker, Ornella Vanoni, prende in giro Baglioni, scherza sul pubblico. Non fa rimpiangere Fiorello e sicuramente questo è uno dei momenti top di questo Festival, tanto che è impossibile non pensare cosa sarebbe potuto accadere se nella squadra ufficiale ci fosse stata anche lei come presenza fissa.

