Sanremo 2018, le pagelle della terza serata: promossi e bocciati

Secondo round per gli altri 10 big che ieri sera non erano saliti sul palco. Buone quasi tutte le esibizioni, ma qualche canzone non convince proprio. Vediamo come se la sono cavata.

Giovanni Caccamo, 7,5. Promosso - La sua è senza dubbio una delle canzoni più sanremesi di questa edizione del Festival, e lui con quel viso pulito, nonostante la barba folta, è perfetto su quel palco. Bella anche la sua emozione che ogni tanto sembra tradirlo.