Sanremo 2018, le canzoni in gara

La musica è la vera protagonista della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Parola di Claudio Baglioni, che ha scelto accuratamente i 20 brani in gara e abolito la tagliola dell'eliminazione, che nelle ultime edizioni pesava sulle spalle dei big, dando così la possibilità ai cantanti di esprimersi al meglio e fino in fondo.

Grande varietà di generi, che spaziano dal pop al folk, senza tralasciare note jazz. Assente, invece, il rap, che lascia spazio a qualche brano recitato. Tanti i temi toccati nei testi: l'amore in ogni sua forma, che resta il leit motiv principale, ma non mancano grandi spunti di attualità, ironia, leggende, dialetti e perfino un brano scritto da Lucio Dalla, che per qualche minuto rivivrà sul palco dell'Ariston insieme a Ron.

I big in gara e le canzoni

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con "Il segreto del tempo"

Nina Zilli con "Senza appartenere"

The Kolors con "Frida (mai, mai, mai)"

Diodato e Roy Paci con "Adesso"

Mario Biondi con "Rivederti"

Luca Barbarossa con "Passame er sale"

Lo Stato Sociale con "Una vita in vacanza"

Annalisa con "Il mondo prima di te"

Giovanni Caccamo con "Eterno"

Enzo Avitabile e Peppe Servillo con "Il coraggio di ogni giorno"

Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico con "Imparare ad amarsi"

Renzo Rubino con "Custodire"

Noemi con "Non smettere mai di cercarmi"

Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente"

Le Vibrazioni con "Così sbagliato"

Ron con "Almeno pensami"

Max Gazzè con "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno"

Decibel con "Lettera dal Duca"

Red Canzian con "Ognuno ha il suo racconto"

Elio e le Storie Tese con "Arrivedorci"