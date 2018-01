The Kolors a Sanremo 2018 con "Frida (mai, mai, mai): testo

Debutto assoluto a Sanremo per i The Kolors, il trio napoletano composto da Antonio "Stash" Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniele Mona.

All'Ariston si presentano con il brano "Frida (mai, mai, mai)": si tratta della loro prima canzone completamente in italiano .

La band si è formata nel 2010 e i tre nel 2015 hanno vinto la quattordicesima edizione di "Amici", il talent show di Maria De Filippi.

Il trio ha già pubblicato tre album: "I want" (2014), "Out" (2015) e "You" (2017).

Il testo di "Frida (mai, mai, mai)" dei The Kolors sarà pubblicato appena disponibile.