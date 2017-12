Sanremo 2018, Tiziano Ferro smentisce i rumors: "Non torno al Festival"

Svelati i nomi dei 20 big e delle Nuove Proposte della 68esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio 2018, ora l'attenzione è rivolta ai super ospiti.

Da settimane si vocifera di un presunto ritorno sul palco dell'Ariston di Tiziano Ferro, già ospite lo scorso anno, ma è proprio lui a smentire. "Non torno a Sanremo - ha detto durante il suo esclusivo concerto live su Rai Radio 2 - Lo vedrò da casa. Anzi, da casa ma da Los Angeles, dove conto di andare dopo Natale". E' curioso però di gustarsi il primo Festival firmato Baglioni: "Ho visto il cast, sono rimasto molto stupito, non ero pronto a vedere i Pooh destrutturati. Ho ascoltato solamente una canzone, quella di Nina Zilli, una canzone veramente stupenda". E sulla sua partecipazione lo scorso anno ammette: "Una delle esperienze più belle della mia vita. Penso che come cantante e come scrittore di canzoni sia importante trasmettere alle nuove generazioni le basi della musica. Non bisogna dimenticare che esistono canzoni stupende come 'Mi sono innamorato di te'. Toccare Battisti sarebbe la stessa cosa... Non l'ho mai fatto. Mi piacerebbe".

Niente Sanremo quindi per Tiziano Ferro, ma tanti progetti: "Sto scrivendo cose nuove, sto scrivendo di tutto. Mi piacerebbe scrivere un film, mi piace molto il linguaggio delle serie televisive, oramai sono la nuova frontiera cinematografica. Ho scritto già tantissimo – ha raccontato – a Los Angeles non hai scuse, esci fuori per forza con ispirazioni. Tutto è un set cinematografico, le persone sono delle comparse, la musica la rubi per strada anche se non vuoi e torni a casa con il cervello che scoppi di idee e non riesci a fermarti".

Infine un sogno, duettare con Ed Sheeran: "E' il mio idolo, ho provato a contattarlo ma non mi ha mai risposto. E' il numero uno al mondo, avrà altre cose di meglio da fare... Ma io sono sempre pronto per lui".