Ermal Meta e Fabrizio Moro vincono il Festival di Sanremo 2018

Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente" sono i vincitori della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Erano arrivati in finale insieme a Lo Stato Sociale e Annalisa, terza classificata. Pubblico e sala stampa rumoreggiano durante la classifica dalla 20esima alla quarta posizione: ultimi Elio e le Storie Tese, poi Mario Biondi, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Nina Zilli, Decibel, Red Canzian, Noemi, Renzo Rubino, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Le Vibrazioni, Giovanni Caccamo, The Kolors, Diodato e Roy Paci, Luca Barbarossa, Max Gazzé, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Ron.

I Big in gara

Il primo dei Big ad essersi esibito è Luca Barbarossa con "Passame er sale", poi tocca a Red Canzian con "Ognuno ha il suo racconto", The Kolors con "Frida (mai, mai, mai mai), Elio e le Storie Tese con "Arrivedorci" per quella che a quanto è pare è l'ultima esibizione dal vivo del gruppo (con la presenza silenziosa di Mangoni come Supergiovane), poi Ron e "Almeno Pensami", Max Gazzè con "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno", Annalisa con "Il mondo prima di te", Renzo Rubino con "Custodire" (con i suoi nonni che ballano abbracciati sul palco), i Decibel con "Lettera dal Duca", Ornalla Vanoni con Bungaro e Pacifico in "Imparare ad amarsi", Giovanni Caccamo con "Eterno", Lo Stato Sociale con "Una vita in vacanza", Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con "Il segreto del tempo", Diodato e Roy Paci con "Adesso", Nina Zilli "Senza appartenere", Noemi con "Non smettere mai di cercarmi", Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente", Mario Biondi con "Rivederti", Le Vibrazioni con "Così sbagliato", poi Enzo Avitabile e Peppe Servillo con "Il coraggio di ogni giorno".

Gli ospiti

L'Ariston esplode per Laura Pausini e lei corre fuori a cantare in strada con i fan che circondano il red carpet. E' un trionfo, uno dei momenti più belli del Festival, tanto che nemmeno il collegamento in diretta telefonica con Fiorello ("Così abbiamo cominciato, così finiamo) riesce a rubarle la scena.

Pierfrancesco Favino recita un potente monologo sui migranti tratto dal suo ultimo spettacolo teatrale "La notte poco prima delle foreste" Bernard-Marie Koltès. L'attore non riesce a trattenere le lacrime, poi entra Fiorella Mannoia per cantare con Claudio Baglioni "Mio fratello che guardi il mondo" di Ivano Fossati e il direttore artistico si commuove.

Il trio Renga, Max Pezzali e Francesco Renga canta con Baglioni "Strada facendo". Il conduttore del Dopo Festival Edoardo Leo si esibisce poi con Baglioni e Favino e il trio di conduttori fa balla l'Ariston insieme a Sabrina Impacciatore con "La canzone intelligente".

Tutti i premi

Ron ha vinto il premio della critica intitolato a Mia Martini. Secondo posto per Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, terzo Max Gazzé. Tra gli altri premi presentati, Il premio della sala stampa Radio-Tv-Web a Lo Stato Sociale, il premio Sergio Endrigo alla miglior interpretazione a Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, il premio Sergio Bardotti per il miglior testo (assegnato dalla giuria degli esperti) a Mirkoeilcane, il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale (assegnato dall'Orchestra del Festival) a Max Gazzé, il premio TIMmusica per la canzone più ascoltata sull'omonima app musicale nella settiimana della gara a Ermal Meta e Fabrizio Moro per "Non mi avete fatto niente".