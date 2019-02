Salvini contro Achille Lauro: "Rolls Royce un inno alla droga? Mi fa schifo solo l'idea"

Ancora polemiche sul brano "Rolls Royce" del trapper Achille Lauro, in gara al Festival di Sanremo. Secondo alcuni infatti il testo della canzone inneggerebbe all'uso di sostanze stupefacenti. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Salvini contro Achille Lauro: "Un inno alla droga? Mi fa schifo solo l'idea"

Raggiunto da Jimmy Ghione, Salvini ha detto la sua. "E' terribile, mi fa schifo solo l'idea", ha commentato, per poi aggiungere: "Mi sembra che stia ammiccando, non è la macchina. Anche perché cita qualche personaggio che in passato ha abusato e non è finito bene".

Ghione ha fatto poi una domanda a Salvini sulle responsabilità del direttore artistico Baglioni nella selezione del brano in questione, ma Salvini stavolta ha cercato di smarcarsi dalle polemiche: "Tu dici che è Baglioni? Non farmi polemizzare con Baglioni che ho già i miei problemi. Preferivo le caramelle dei Dear Jack rispetto alle Rolls Royce di 'sto tizio".

Tapiro ad Achille Lauro, il cantante contro Valerio Staffelli

Striscia la Notizia, che ha sollevato il polverone sulla vicenda, ha mandato l'inviato Valerio Staffelli a consegnare ad Achille Lauro il Tapiro d'Oro. Il trapper però non ha accettato il dono né le critiche e ha risposto a tono:

"Invece di inventare queste scemenze per avere pubblicità, dovresti pensare a quello ce c'è dietro la musica e i sacrifici. Ma quale droga! Rolls Royce è una macchina", ha replicato il trapper, che ha poi dato dell'ignorante a Staffaelli: "Sei un ignorante e ti meritersti il Tapiro perché sei una persona che sopprime la cultura in Italia. Posso consegnarti il tapiro al tonno più grande d'Italia? Signor Staffelli, lei è un ignorante".

L'ipotesi che la canzone faccia riferimento alla droga è stata smentita più volte dallo stesso autore e anche dal direttore artistico del Festival Claudio Baglioni, che in conferenza stampa ha spiegato: "Ha detto che Rolls Royce è il riferimento a un marchio di ricchezza e di stile. Meglio di lui che è l'autore non lo sa nessuno".