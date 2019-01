Achille Lauro a Sanremo 2019 con "Rolls Royce": testo e video

Achille Lauro è tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2019 con la canzone "Rolls Royce". La kermesse musicale va in onda dal 5 al 9 febbraio in diretta su Rai 1 con la conduzione di Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Sanremo 2019, chi è Achille Lauro

Ma chi è Achille Lauro? Nato a Roma nel 1990, Achille Lauro, vero nome Lauro De Marinis, è un rapper molto famoso tra i giovani. Il pubblico televisivo ha imparato a conoscerlo grazie alla partecipazione al reality di Rai 2 "Pechino Express", nel 2017, dove è stato concorrente in coppia col producer Boss Doms.

La passione di Achille Lauro per il rap nasce da ragazzino. Si avvicina al mondo di rap underground e punk rock grazie al fratello maggiore, già attivo come producer, e sceglie come nome d'arte "Achille Lauro" perché, racconta, in molti associavano il suo cognome a quello dell'omonimo armatore e politico partenopeo. Il suo primo mixtape si intitola "Barabba".

Ha pubblicato quattro album: Achille Idol Immortale (2014), Dio c'è (2015), Ragazzi madre (2016), Pour l'amour (2018). Il suo brano più noto è "Thoiry Remix" feat Gemitaiz e realizzata con Boss Doms. Ha collaborato al remix di "Ragazza di periferia", canzone di Anna Tatangelo, con l'autrice del brano e Boss Doms.

Sanremo 2019, Achille Lauro con "Rolls Royce": testo e video

Il testo della canzone non è ancora stato pubblicato.