Sanremo 2019, Alessandra Amoroso ospite del Festival: l’annuncio (con dedica)

Alessandra Amoroso è tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2019.

La cantante salentina, vincitrice di Amici di Maria De Filippi nel 2009, ha annunciato la sua presenza sul palco dell’Ariston per l’edizione numero 69 della kermesse in onda su Rai1 dal 5 al 9 febbraio.

Sanremo 2019, Alessandra Amoroso ospite: l’annuncio e la dedica alla madre

Della presenza di Alessandra Amoroso come ospite della 69esima edizione del Festival di Sanremo condotta da Claudio Baglioni insieme a Claudio Bisio e Virginia Raffaele, si parlava da giorni, ma solo poco fa è arrivata la conferma ufficiale. Attraverso il suo profilo Instagram, la cantante ha dato la bella notizia alla sua ‘big family’ postando la foto di lei con la sua mamma a cui dedica questo importante risultato.

“Ebbene sì ce l’abbiamo fatta... nessuno ci avrebbe creduto mai eppure saremo lì anzi SanRemo lì, come ho sempre sognato, con voi e con la prima donna che mi ha dato la mano e mi ha accompagnata in questo lungo viaggio, sostenendomi sempre, assecondando la mia passione, dandomi sempre forza e coraggio, una spalla su cui appoggiarmi per piangere, per esultare, per uno sfogo o più semplicemente per una chiacchierata. #dallatuaparte mamma...”, si legge nel post di Alessandra Amoroso: “Andiamo a cantare la nostra vita, la nostra terra, il nostro amore per l’amore. Abbiamo realizzato il nostro sogno”.

Segue poi il ringraziamento al direttore artistico che l’ha voluta sul prestigioso palco come ospite, “perché Sanremo è Sanremo!”, la chiosa.

Alessandra Amoroso al Festival di Sanremo

Questa è la terza volta che Alessandra Amoroso salirà sul palco dell’Ariston, occasione che coincide con i suoi dieci anni di carriera.

Nel 2010 la cantante ha affiancato Valerio Scanu nel duetto di Per tutte le volte che, mentre nel 2012 ha duettato con Emma sulle note di Non è l’inferno.

Il 5 ottobre 2018, l’artista ha pubblicato 10, il suo sesto album in studio, e il prossimo 5 marzo darà il via alla tournee nazionale.

Sanremo 2019, gli ospiti

Alessandra Amoroso si inserisce nella lista degli ospiti della kermesse che comprende, al momento, Giorgia, Elisa, Andrea Bocelli con il figlio Matteo. Si parla, inoltre, anche di Luciano Ligabue, Marco Mengoni, Eros Ramazzotti, e del duo composto da Umberto Tozzi e Raf. Si fa sempre più largo l'ipotesi dell'arrivo di una star internazionale, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere Ariana Grande.