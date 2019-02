Sanremo 2019, Alessandra Amoroso scoppia a piangere sul palco

Sanremo ha sempre un sapore speciale. Per Alessandra Amoroso è salato, come le lacrime che non è riuscita a trattenere sul palco dell'Ariston, che è tornata a calcare dopo anni. Mai in gara al Festival, la cantante salentina - vincitrice nel 2009 dell'ottava edizione di Amici di Maria De Filippi - torna come super ospite.

Bellissima, sicura, con una voce che spacca e padrona del palcoscenico mentre canta prima "Dalla tua parte", il suo ultimo singolo, poi "Io che non vivo" insieme a Claudio Baglioni, omaggiando Pino Donaggio. Insieme ai fiori - e agli applausi (tanti) - arrivano le lacrime. "Sono molto emozionata", altro non riesce a dire, oltre a ringraziare il direttore artistico e il suo pubblico, che sui social nel frattempo la acclama.