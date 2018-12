Anastasio da 'X Factor' a 'Sanremo'? Il cantante rompe il silenzio

«Il Festival di Sanremo? Sono appena uscito da X Factor e non vorrei un’altra competizione subito». Anastasio, il fresco vincitore della dodicesima edizione del talent show 'X Factor 12', si racconta al settimanale 'Spy' in edicola venerdì 21 dicembre e si tira indietro sul toto-cast del Festival di Sanremo.

«Ho già pronti dei pezzi, ma valuterò quanto siano in linea con la mia evoluzione artistica», dice per il suo futuro discografico. Anche perché prima, il giovane rapper ha qualcosa da portare a termine. «Mi mancano tre esami per laurearmi in Scienze Forestali e Ambientali: li darò appena avrò un po’ di tempo».

Chi è Anastasio, vincitore di 'X Factor 2018'

Marco Anastasio, 21 anni, è di Meta di Sorrento, dove vive insieme alla famiglia. Iscritto al terzo anno della Facoltà di Agraria, gli mancano 4 esami alla laurea, ma la musica è la sua passione, anche se ultimamente l'aveva un po' accantonata.

Già noto agli amanti del rap grazie al suo canale YouTube, dove da anni pubblica i suoi singoli e dove ha pubblicato anche il primo EP. Tra le canzoni più cliccate la sua versione di "Generale" di Francesco De Gregori. Come punti di riferimento musicali Fabri Fibra, Caparezza e Mondo Marcio, anche se il suo spiccato lato cantautoriale lo distingue dal resto della scena rap, e forse è proprio questa l'arma vincente di questo giovane e promettente artista.

Prima di partecipare a X Factor la decisione di cambiare il suo nome d'arte, "Nasta", facendosi chiamare con il suo cognome: "Anastasio è il mio cognome e vorrei essere semplicemente me stesso. La sincerità paga e io non ho voglia di costruirmi un personaggio. Nasta era figo, Anastasio sono io".