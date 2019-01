Anna Tatangelo a Sanremo 2019 con "Le nostre anime di notte": testo e video

Settima volta all'Ariston per Anna Tatangelo, che torna al Festival di Sanremo a sette anni di distanza dall'ultima partecipazione, quando si piazzò al nono posto con il brano "Bastardo". La prima, nel 2002, quando a soli 15 anni vinse nella categoria Giovani con "Doppiamente fragili". Nel mezzo sei album e tanti singoli di successo.

La cantante è in gara con "Le nostre anime di notte", una canzone che parla di un amore finito attraverso le parole di una donna nei confronti del suo ex. Il brano anticipa il nuovo album in uscita di Anna Tatangelo, "La fortuna sia con me".