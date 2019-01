Sanremo 2019, spunta il primo nome internazionale: Ariana Grande

La scorsa edizione gli ospiti internazionali erano banditi, quest'anno invece Baglioni non ha posto veti. "Trattative in corso" si è lasciato scappare in conferenza stampa, assicurando però che il palco dell'Ariston non si sarebbe mai trasformato in una vetrina promozionale e che ogni ospite deve dare qualcosa al Festival e omaggiare la canzone italiana.

Negli ultimi giorni si sta facendo sempre più largo l'ipotesi dell'arrivo di una star d'oltreoceano. Stando a quello che riporta l'Adnkronos si tratterebbe di Ariana Grande, che proprio nei giorni del Festival pubblicherà il suo nuovo album, "Thank U, Next", soltanto 6 mesi dopo "Sweetener", il disco che ha che ha avuto 10 singoli contemporaneamente nella Billboard Hot 100.

La partecipazione della popstar alla kermesse non sarebbe un passaggio promozionale, visto che il direttore artistico Claudio Baglioni ha chiarito più volte di non essere interessato a questo tipo di ospitate. Ma Ariana ha tutte le carte in regola per aderire all'invito che Baglioni ha rivolto agli artisti internazionali, quello cioè di portare sul palco dell'Ariston una performance adatta al Festival della Canzone Italiana. E nel caso di Ariana la cosa sarebbe facile visto che ha origini italiane. I suoi bisnonni Antonio Grande e Filomena Lavenditti emigrarono nel 1912 da Gildone (Campobasso) negli Stati Uniti. C'è però un'altra freccia all'arco di Ariana: la cantante-attrice 25enne ha duettato in passato con Andrea Bocelli nel brano "E più ti penso", estratto dall'album "Cinema". E chissà che il duetto non possa essere riproposto, su queste o altre note, visto che anche Bocelli sarà ospite (con il figlio Matteo) di Sanremo 2019.

Intanto, dopo l'ufficializzazione di Antonello Venditti, Andrea Bocelli, Elisa e Giorgia, si va definendo anche l'elenco dei superospiti italiani di Sanremo 2019. Quasi certo - a quanto apprende l'AdnKronos - che sul palco del Teatro Ariston arrivino quest'anno anche Luciano Ligabue, Marco Mengoni, Eros Ramazzotti, Alessandra Amoroso e il duo formato da Umberto Tozzi e Raf.