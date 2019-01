Arisa è tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2019 con la canzone "Mi sento bene". La kermesse musicale va in onda dal 5 al 9 febbraio in diretta su Rai 1 con la conduzione di Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Arisa a Sanremo 2019 con "Mi sento bene": testo e video

Il testo e il video della canzone non sono stati ancora pubblicati.

Arisa a Sanremo: tutte le canzoni

Per Arisa si tratta di un ritorno. Proprio qui, infatti, sul palco dell'Ariston, la cantante ha raggiunto il successo nel 2009 con il brano "Sincerità", che l'ha portata a vincere tra i cantanti esordienti. Ha inoltre partecipato, sempre nella categoria Campioni, nel 2010 con "Malamorenò", guadagnando il nono posto, e nel 2012 con "La notte", classificandosi seconda. Ha invece ottenuto il decimo posto nel 2016 con "Guardando il cielo".