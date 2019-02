Ascolti, il Sanremo 'indie' di Baglioni parte in calo: "Serve rodaggio, ma sono soddisfatto"

Se ogni cantante ha il trauma da "secondo disco" dopo un debutto di successo nel mondo discografico, così Claudio Baglioni era chiamato questa mattina alla prova del suo Festival di Sanremo bis. Un anno dopo il record di ascolti della prima edizione, i dati di oggi segnano un leggero calo, in contrappeso con un rialzo dell'asticella della qualità musicale. La prima serata, in onda ieri 5 febbraio, è stata seguita in media da 10.086.000 telespettatori con il 49,51% di share, registrando quindi due punti in mezzo in meno. In conferenza stampa, Baglioni è soddisfatto: "Al di là dei numeri c'è la sensazione che nell'insieme il progetto abbia avuto un buon battesimo". Ma la vera partita si gioca stasera, con la seconda puntata, quando sarà passato il traino dell' "effetto sorpresa" del debutto.

"Ascolti in calo, ma abbiamo intercettato un pubblico nuovo"

Meno intrattenimento, più musica nel Baglioni Bis. Una scelta che ha creato qualche perplessità tra il pubblico. Ma il volo del "ditorattore artistico", che ha proposto una kermesse più 'indie' del solito, si è rivelato in linea con le aspettative. Almeno a quanto dice la direttrice di Rai Uno Teresa De Santis: "Le polemiche sul poco varietà e la poca musica le conosco già - dice - Sanremo è un incrocio di elementi fondamentali. Claudio ha fatto un lavoro coraggiosissimo, ha scelto di rappresentare un quadro musicale, ha preso etichette indipendenti e grandi artisti, con Claudio e Virginia che si sono tenuti indietro privilegiando la musica. Abbiamo intercettato fasce di pubblico altrimenti non intercettate, in linea con il mio piano editoriale, che è quello di prendere un pubblico che stiamo perdendo e il Festival ha dato questo risultato, uno dei migliori degli ultimi cinque anni". Un pubblico che, insomma, avrebbe snobbato la kermesse con un altro livello culturale.

I picchi di ascolto nei momenti più "pop" con Giorgia e Bocelli

Significativo il record ascolto tra le ragazze di 15-24 anni con una media del 62 per cento. zoccolo duro del domani. Fasulo, capostruttura di Rai 1: "Un Festival che qualche anno fa sarebbe stato deriso e con successo molto importante". Il picco di ascolti si è avuto nel momento di Andrea e Matteo Bocelli, con 15 milioni 662 mila spettatori. Poi con Giorgia alle 23 30. Insomma, nei momenti meno radical e più pop.

Baglioni: "Ascolti in calo? C'è bisogno di rodaggio"

Baglioni è sereno: "Come ogni inizio, più che da zero a cento la sfida è da zero a uno, perché ogni manifestazione ha bisogno di rodaggio. Ma siamo contenti di aver fatto ascoltare 24 canzoni in concorso con maggior qualità possibile. L'obiettivo nazional popolare mi sembra mantenuto e raggiunto: al di là dei numeri c'è questa sensazione che nell'insieme il progetto abbia avuto un buon battesimo. Cercheremo di migliorare laddove migliorabile il tessuto rappresentativo".

Virginia Raffaele e Claudio Bisio rispondono alle critiche

Virginia Raffaele e Claudio Bisio fanno autocritica. Lei, svestiti i panni di imitatrice, è sembrata un po' ingabbiata e ha dato il meglio solo quando ha imitato di straforo Patty Pravo. Quindi ammette: "Non sono una conduttrice e riuscire a dire 'frizzi, lazzi, sfrinzi' è già una vittoria", poi racconta che ieri era molto emozionata ed aveva anche mal di stomaco "Io faccio un altro mestiere, ma mettiamo un passettino alla volta". A difenderla anche la De Santis. Bisio, a parte un monologo sulle polemiche Baglioni/migranti, è rimasto più conduttore limitando un po' la vena comica. Lui ci scherza su: "Mi sono sciolto quando ho salutato Bocelli con la mano. Quando mi sono reso conto che gli avevo fatto ciao mi sono detto 'me ne posso anche andare adesso'. Peggio di così non potevo fare e allora mi sono sciolto. Spero non glielo abbiano detto".