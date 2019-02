Sanremo 2019, gli ascolti della finale: Baglioni non riesce a superarsi

La serata finale del Festival di Sanremo 2019 è stata vista su Rai1 da 10.622.000 spettatori con il 56,5% di share.

Il festival guadagna però 10 punti di share sulla quarta serata, quando lo share medio era stato del 46,1%. Ieri, la prima parte della serata finale (dalle 21.26 alle 23.51) è stata seguita da 12.129.000 spettatori con il 53,1% di share e la seconda (dalle 23.54 all'1.34) da 8.394.000 spettatori con il 65,2% di share. Lo scorso anno la prima parte della finale (dalle 21.20 alle 23.46) era stata seguita da 13.240.000 spettatori con il 54% di share mentre la seconda parte (dalle 23.51 all'1.25) aveva registrato 10.401.000 spettatori con il 68,9% di share.

Ascolti Sanremo 2019, il confronto con la finale dell'anno scorso

L'anno scorso la finale del primo Festival a guida Baglioni era stata vista da 12.100.000 spettatori, con uno share del 58,3 per cento. La prima parte aveva fatto registrare un ascolto medio di 13.240.000 spettatori con uno share del 53,99 per cento mentre nella seconda parte c'erano stati 5.399.000 spettatori e il 68,90 per cento di share.