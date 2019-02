Sanremo 2019, gli ascolti della prima serata: esordio in calo per il Baglioni bis

Esordio in calo per il Baglioni bis. Il secondo Festival di Sanremo diretto dal cantautore romano parte in sordina rispetto allo scorso anno.

La prima serata del Festival, andata in onda ieri 5 febbraio, è stata seguita in media da 10.086.000 telespettatori con il 49,5% di share. Lo scorso anno la media della prima serata della kermesse era stata di 11.603.000 telespettatori e del 52,1% di share.

Non una buona partenza, dunque, per il 'Baglioni bis' che farà di tutto per riprendersi nelle prossime serate del Festival della canzone italiana.

Gli ascolti della prima parte di Sanremo

Nella prima parte della serata inaugurale di Sanremo (andata in onda dalle 21.16 alle 23.56), il Festival ha ottenuto un ascolto di 12.282.000 telespettatori con il 49,4% di share. Lo scorso anno, le cose erano andate decisamente meglio, visto che l'esordio di Sanremo 2018 (dalle 20.43 alle 23.47) aveva ottenuto 13.776.000 telespettatori con il 51,4% di share. Nella prima mezz'ora c'era stato Fiorello e, forse, questo, aveva fatto la differenza.

Gli ascolti della seconda parte di Sanremo

La seconda parte della serata di ieri (dalle 0.01 all'1.14) è stata vista da 5.120.000 telespettatori con il 50,1% di share. Mentre lo scorso anno la seconda parte della prima serata della 68esima edizione di Sanremo aveva ottenuto 6.619.000 telespettatori con il 55,3% di share.

Gli ascolti registrati ieri dal Baglioni bis sono analoghi a quelli dell'esordio del Carlo Conti bis del 2016, quando la media della prima serata del festival fu di 11.134.000 telespettatori con il 49,48% di share.

Troppe canzoni e poco spettacolo: sarà stato questo a provocare il calo degli ascolti nella prima serata di Sanremo 2019?