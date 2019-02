Sanremo, gli ascolti della quarta serata: il record dell'anno scorso è lontano

Davanti allo schermo si sono raccolti 9 milioni e 552 mila spettatori (pari al 46,1 per cento di share) per la quarta serata di Sanremo 2019: numeri in calo rispetto all'edizione dei record del 2018