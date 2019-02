Ascolti, Sanremo reagisce e la seconda serata va (un po') meglio

La partenza non era stata delle migliori. Lo scorso 5 febbraio, la 69esima edizione di Sanremo era partita in sordina con ascolti non soddisfacenti (e in calo rispetto al primo Festival di Baglioni). Ma nella seconda serata, il Baglioni Bis reagisce e centra l'obiettivo. Quale? Quello di rimettersi in pari con la scorsa edizione. Ci prova e ce la fa.

Sanremo, ascolti seconda serata

L'ascolto medio della seconda serata del festival è stato di 9.144.000 spettatori e il 47,3% di share. In linea con la seconda serata dell'edizione record dello scorso anno, quando la serata del mercoledì ottenne 9.687.000 spettatori e il 47,7% di share.

Nel dettaglio, la prima parte della serata (dalle 21.26 alle 23.50) è stata seguita da 10.959.000 spettatori con il 46,4% di share, mentre la seconda parte (dalle 23.55 all'1.04) è stata vista 5.260.000 spettatori con il 52% di share.

Gli ascolti dello scorso anno

Lo scorso anno la seconda serata del festival era stata seguita nella prima parte (dalle 21.24 alle 23.53) da 11.458.000 spettatori con il 46,6% di share e nella seconda (dalle 23.57 all'1.07) da 5.867.000 spettatori con il 52,8% di share. Il risultato della seconda serata del Baglioni Bis entra comunque negli annali: negli ultimi 13 anni solo il primo Festival Baglioni e il Conti bis del 2016 avevano fatto meglio.

Il 'dirottatore' Baglioni, dunque, per ora può ritenersi soddisfatto, anche perché il tradizionale calo fisiologico tra l'apertura e la seconda puntata, che lo scorso anno fu di 4,4 punti di share, quest'anno è stato ridotto a 2,8.

Baglioni Bis, a guardarlo soprattutto i giovani

I picchi d'ascolto della seconda serata del Festival sono stati raggiunti, durante il duetto Mannoia-Baglioni (21.49) con 14.260.000 telespettatori, mentre il picco di share è stato del 54,4% alle 0.22 durante lo sketch di Pio e Amedeo. Particolare interessante, la serata di ieri ha registrato un ascolto sopra la media di Rai1 nel target 15-24 anni, con il 54,2%, e nel target dei laureati, con il 51,6%. Il risultato dei ragazzi 15-24 anni è lo share più alto tra tutte le fasce di età (i 65+ hanno registrato il 49,3% di share ed è il secondo risultato sui target di età). Probabilmente per la presenza, nel cast, di alcuni teen idol, come Achille Lauro, Ultimo, Irama e Ghemon.