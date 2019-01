"Baglioni non farà più Sanremo": la Rai chiarisce

Ultimo anno a Sanremo da direttore artistico per Claudio Baglioni? Forse sì, ma di certo la decisione sarà la sua e non della Rai, che secondo alcune indiscrezioni lanciate da La Stampa, invece, lo avrebbe messo alla porta dopo le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa sul tema dei migranti. Un retroscena fantasioso, fanno sapere da viale Mazzini.

"Quando mai si parla della terza edizione se ancora deve iniziare la seconda", riferiscono dalla Rai in merito alla frase che avrebbe pronunciato il direttore di Rai 1, Teresa De Santis, assicurando che per Baglioni sarebbe stato l'ultimo Festival.

Durante la prima conferenza ufficiale del Festival, Claudio Baglioni - interpellato sul tema immigrazione - ha risposto che "il nostro Paese, ma non solo, è terribilmente incattivito nei confronti dell'altro. Guardiamo con sospetto l'altro e anche la nostra ombra. Credo che le misure messe in atto da questo governo, ma anche di quelli precedenti, non siano all'altezza della situazione, ma ora la grana è grossa". Parole che il consigliere d'amministrazione Giampaolo Rossi, ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha definito "fuori luogo".