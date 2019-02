Sanremo 2019, Baglioni ricorda le vittime del ponte Morandi: emozione all'Ariston

"Proprio questa mattina, a Genova, è cominciata la demolizione di quello che resta del ponte Morandi - ha ricordato - E dunque questa mattina è anche cominciata, simbolicamente, la costruzione del nuovo ponte . Una fine e un inizio che si incontrano nello stesso giorno. La morte e la vita, la memoria delle 43 vittime e l'idea di un futuro migliore unite nella stessa immagine. Come lo yin e lo yang. Un abbraccio a tutta la Liguria, dal Levante al Ponente. Dal passato al futuro. Dal lutto alla rinascita".

Il Festival di Sanremo ha un legame molto forte con la Liguria. Doveroso il ricordo delle vittime del ponte Morandi e Claudio Baglioni lo fa in diretta proprio nel giorno in cui è stato demolito il ponte.

