Salvini provoca, Baglioni replica: "Nessuna guerra, felice di uno spettatore così illustre"

"Io credo che non ci sia pace né guerra, perché da parte mia non c'è mai stata. Sono felice che ci sia uno spettatore così illustre per Sanremo". Questa la replica di Claudio Baglioni a Matteo Salvini, che ieri sera ha reagito con un tweet provocatorio al monologo sui migranti di Pio ed Amedeo. Il duo comico foggiano, infatti, stava stuzzicando il direttore del Festival a proposito della scelta di privilegiare artisti italiani, ironizzando evidentemente sulla linea politica del vicepremier e ministro dell'Interno.

Matteo Salvini contro Pio e Amedeo

Tra una battuta e l'altra, Pio e Amedeo hanno prima "costretto" Baglioni ad ammettere che il suo si sta dimostrando un festival incentrato su ospiti nostrani (invitandolo ad ammettere al centro della scena: "Prima gli italiani"), ma subito dopo hanno regalato una lezione di civiltà: "Noi non sappiamo chi ha ragione e chi ha torto, e nemmeno ce ne importa, ma non ci resta che augurare il meglio a chi prende le decisioni importanti e ricordargli che siamo stati tutti bambini". Immediata la reazione di Salvini, che si è immortalato con il televisore alle spalle ed ha scritto "Viva Sanremo" a corredo di un selfie.

Già prima dell'inzio del Festival, Salvini e Baglioni erano finiti al centro dell'attenzione mediatica. A generare la maretta erano state le dichiarazioni di Baglioni sui migranti della Sea Watch e Sea Eye: "Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere - aveva dichiarato in conferenza stampa - Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 persone, siamo un po' alla farsa". "Canta che ti passa - aveva replicato Salvini - lascia che di sicurezza, immigrazione e terrorismo si occupi chi ha il diritto e il dovere di farlo". Poco dopo, una telefonata aveva sancito la pace tra i due.