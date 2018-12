Sanremo 2019, tutti i cantanti in gara: i Big e i Giovani

Ventiquattro concorrenti in gara a Sanremo 2019, tra generazioni e generi diversi e tante novità sul palco del Teatro Ariston.

Pippo Baudo e Fabio Rovazzi hanno annunciato nel corso della seconda serata di Sanremo Giovani i nomi degli altri 11 artisti in gara, che vanno ad aggiungersi a quelli già annunciati il giorno prima. A loro si unirà a febbraio l’italoegiziano Mahmood, ventiquattresimo concorrente del prossimo Festival con la canzone “Gioventù bruciata”.

Sanremo 2019, i nomi dei 24 Big in gara: tutti i cantanti

Nino D'Angelo in coppia con il giovane rapper Livio Cori (già attore in 'Gomorra la serie' ma anche tra i 'sospettati' di essere Liberato, il rapper napoletano senza volto) con il brano 'Un'altra luce', Ex Otago con 'Solo una canzone', Patty Pravo e Briga con 'Un po' come la vita', Boomdabash con 'Per un milione', Francesco Renga con 'Aspetto che torni', Arisa con 'Mi sento bene', Achille Lauro con 'Rolls Royce', Daniele Silvestri con 'Argento vivo', i Negrita con 'I ragazzi stanno bene', Enrico Nigiotti con 'Nonno Hollywood' e Federica Carta e Shade con 'Senza farlo apposta’. Loredana Bertè con 'Cosa ti aspetti da me', Il Volo con 'Musica che resta', Ghemon con 'Rose viola' , Paola Turci con 'L'ultimo ostacolo', Simone Cristicchi con 'Abbi cura di me', Nek con 'Mi farò trovare pronto', Motta con 'Dov'è l'Italia' , Irama con 'La ragazza col cuore di latta', Ultimo con 'I tuoi particolari', Anna Tatangelo con 'Le nostre anime di notte' e Zen Circus con 'L'amore è una dittatura' ed era stato promosso dalla gara dei giovani al festival di febbraio Einar con la sua “Centomila volte”.

Ce n’è per tutti i gusti, quindi e il secondo Sanremo di Claudio Baglioni sembra dichiaratamente rivolgersi a un pubblico più giovane e meno generalista, di sicuro finora molto lontano dall’Ariston.