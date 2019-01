Sanremo 2019, i biglietti del Festival: quanto costano e come acquistarli

Sanremo 2019, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Il giorno di esordio della 69esima edizione del Festival è il 5 febbraio e cinque sono le serate che, come da tradizione, vengono trasmesse in diretta su Rai Uno.

Tuttavia, per coloro che non si accontenteranno di guardare in tv la kermesse canora più nazionalpopolare del nostro Paese, possono iniziare a monitorare tutti i dettagli relativi ad abbonamenti e biglietti e puntare a prenotare una comoda poltrona al Teatro Ariston.

Sanremo 2019, quanto costano i biglietti?

Dalle 15.00 di martedì 8 gennaio alle 12.00 di mercoledì 9 gennaio saranno aperte le richieste di prenotazione degli abbonamenti di platea e galleria per le cinque serate del Festival di Sanremo 2019, con la possibilità di richiedere al massimo due abbonamenti a persona.

L’abbonamento è nominativo e l’ingresso al Teatro Ariston di Sanremo avverrà mediante l’esibizione del titolo d’ingresso e del relativo documento d’identità.

Per vedere le cinque serate del Festival di Sanremo 2019 seduti in platea al Teatro Ariston ci vogliono 1.290 euro; se invece ci si accontenta della galleria, la visione dell'intero Festival costa 672 euro.

Gli abbonamenti possono essere prenotati sull'apposito sito (sanremo2019.aristonsanremo.com).

Ma attenzione: effettuare la richiesta non vuol dire avere la certezza di ottenere i biglietti. Le richieste di prenotazione verranno inserite in una graduatoria per ''ordine di arrivo'' certificata da un notaio.

Una volta a conoscenza del numero di abbonamenti disponibili, la Biglietteria invierà ai richiedenti, sulla base della lista certificata dal notaio, le comunicazioni di conferma o rifiuto delle richieste di acquisto.

Sanremo 2019, i biglietti per le singole serate

Per i non interessati agli abbonamenti, nei giorni immediatamente precedenti l’inizio del Festival di Sanremo 2019 si potranno acquistare – sempre sul sito suddetto – i biglietti per le singole serate.

Al momento non sono state comunicate le date esatte della messa in vendita, né i costi dei biglietti, che comunque dovrebbero essere i seguenti: per una delle prime quattro serate, 180 euro il prezzo del biglietto in platea e 100 euro in galleria; per la finale, 660 euro il prezzo del biglietto in platea e 320 euro in galleria.

Anche il biglietto, come l’abbonamento, sarà nominativo e l’intestatario potrà accedere al Teatro Ariston di Sanremo presentando, insieme al titolo d’ingresso, il documento d’identità.