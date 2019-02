Sanremo 2019, Claudio Bisio e il ciao con la mano a Bocelli: "Peggio non potevo fare"

Di meme su Andrea Bocelli se ne sono visti a bizzeffe sui social, ma nella prima serata del Festival di Sanremo la realtà ha superato l'immaginazione. A nessuno è sfuggito quel ciao con la mano fatto da Claudio Bisio al cantante non vedente, ospite della prima puntata insieme al figlio Matteo.

In conferenza stampa il conduttore ha commentato la gaffe: "Mi sono sciolto quando ho salutato Bocelli con la mano. Quando mi sono reso conto che gli avevo fatto ciao mi sono detto 'me ne posso anche andare adesso'. Peggio di così non potevo fare e allora mi sono sciolto. Spero non glielo abbiano detto".

"Questa sera voglio sciogliermi subito" ha aggiunto Bisio, magari senza gaffe aggiungiamo noi, anche se è stato uno dei momenti più esilaranti della serata.

Claudio Bisio saluta con la mano Andrea Bocelli, tam tam sui social

#Bisio che saluta da lontano con la mano #Bocelli.

Per me ha vinto tutto Bisio.#Sanremo2019 #molestival — Dan77 (@Dan7734336896) 5 febbraio 2019