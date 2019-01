Sanremo 2019, Baglioni presenta il suo Festival: Bocelli tra gli ospiti, Bisio-Raffaele da ridere

Sarà il Festival dell'armonia. Così Claudio Baglioni, alla prima conferenza stampa ufficiale, ha definito il suo secondo Sanremo. "Il numero 69 richiama la simmetricità, il sincronismo - ha spiegato il direttore artistico - E io cerco sempre dei significati per operare delle scelte. Quest'anno quindi il messaggio sarà l'armonia. Sarà che anche il numero 69, visto così, richiama molto il simbolo di yin e yang". E richiama anche una certa ironia, colta inevitabilmente dalla coppia di comici che capitan Baglioni ha voluto accanto quest'anno.

Risate e sguardi complici tra Claudio Bisio e Virginia Raffaele - già affiatatissimi ed entusiasti di lavorare insieme per la prima volta - che fanno presagire il clima goliardico che ci sarà sul palco dell'Ariston. "Il Festival dell'anno scorso ho cercato di prenderlo alla leggera - ha spiegato Baglioni - Il serbatoio ora è finito e servivano due persone che fossero in grado di farlo al posto mio". "Non vedo l'ora. Tra me e Virginia c'è tanta voglia di fare cose inedite" ha commentato emozionato Bisio, a cui ha fatto eco la collega: "La cosa positiva è che devo imparare un nome solo, Claudio. Ringrazio il signor Baglioni che mi ha voluto anche quest'anno. Adesso c'è tutto da costruire insieme, siamo solo all'inizio. Cercheremo di cololarlo questo Festival ma saremo comunque rispettosi nei confronti di un concorso così importante".

Sanremo 2019, gli ospiti

Ospiti comici "solo se staranno al gioco", come ha intimato ironico Bisio, mentre sugli altri nomi c'è ancora grande riserbo. Certi Andrea Bocelli con il figlio Matteo, Giorgia, Elisa e la coppia Baudo-Rovazzi. Anche in questa edizione nessuna star internazionale, parola del direttore - anzi "dirottatore", come ama definirsi lui - artistico: "La regola di ingaggio è che chi arriva al Festival porta qualcosa e non prende soltanto. Sono abbastanza perplesso quando all'interno di un meccanismo armonico c'è qualcosa che sfugge, qualcosa a mero scopo promozionale. Sto aspettanto ancora proposte, ma al momento non ce ne sono, quindi il Festival si mantiene su questa idea autarchica. Sanremo è internazionale di per sé e non ha bisogno di figurine". Ci saranno comunque almeno due ospiti cantanti a serata.

Sanremo 2019, il Prima e Dopo Festival

Confermato per la terza edizione consecutiva il Prima Festival, al via dal 25 gennaio. Al timone una coppia di conduttori, ancora top secret, che accenderà i riflettori su news, anticipazioni e gossip riguardanti i protagonisti. Il Dopo Festival, invece, sarà affidato a Rocco Papaleo affiancato da due protagonisti femminili, anche loro top secret.

Sanremo 2019, Claudio Baglioni sulla polemica per l'esclusione di Pierdavide Carone: "Nessuna censura"

Nel corso della conferenza stampa di mercoledì 9 gennaio, c'è stato anche spazio per chiarire la polemica nata dopo la notizia dell'esclusione di Pierdavide Carone, che aveva presentato il brano "Caramelle", realizzato con i Dear Jack, sul tema del bullismo. "Ho cercato di spiegare con un messaggio a Carone, ma non c'è stata risposta - ha spiegato Claudio Baglioni - Forse ha cambiato numero. Nessuno ha agito per censura. Questo era il contenuto del mio messaggio. Non è rientrato tra le canzoni scelte. E' una graduatoria opinabile, come tutte le graduatorie. Qualcuno dirà sempre 'Questa poteva esserci'. L'infallibilità non c'è, mi è costato dire no tante volte. Errare è umano, perseverare è artistico". Chapeau.

Sanremo 2019, le cifre

I costi "vivi", ha fatto sapere il neodirettore di Rai 1 Teresa De Santis, si aggirano intorno ai 12 milioni di euro, a cui va aggiunto il costo della convenzione con il Comune di Sanremo. Cifre che vengono compensate dai ricavi pubblicitari, che si suppone arrivino a superare del 5% quelli dello scorso anno. Insomma, una raccolta pubblicitaria record, sulla scia del Festival firmato Baglioni che in quanto a successo punta a fare il bis.