I Boomdabash sono in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2019 con la canzone "Per un milione". La kermesse musicale va in onda dal 5 al 9 febbraio in diretta su Rai 1 con la conduzione di Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Boomdabash a Sanremo 2019 con "Per un milione": testo e video

Il testo e il video della canzone non sono stati ancora pubblicati. Seguiteci nei prossimi giorni per restare aggiornati.

Chi sono i Boomdabash

I Boomdabash sono un gruppo musicale di origine salentina, inquadrabile nel genere Dancehall reggae e Raggamuffin hip hop, e composto da Biggie Bash (Angelo Rogoli, voce), Payà (Paolo Pagano, voce), Blazon (Angelo Cisternino, campionatore), Mr. Ketra (Fabio Clemente, campionatore). Il primo disco arriva nel 2008 ed è intitolato "Uno". Per molti anni sono stati conosciuti esclusivamente da un pubblico di nicchia, quest'anno, invece, quando pubblicano i singoli Barracuda con Jake La Furia e Fabri Fibra e, soprattutto, la hit estiva "Non ti dico no" con Loredana Bertè, diventano noti al grande pubblico. A giugno è uscito l'ultimo album, "Barracuda".