Sanremo 2019, Briga: "Straordinario condividere il palco con Patty Pravo"

Abbiamo incontrato il cantautore romano a 24 ore dall'inizio del Festival. In gara con il brano "Un po' come la vita", insieme all'ex ragazza del Piper, è una settimana importante per lui, che oltre alla partecipazione alla kermesse musicale esce l'8 febbraio con il nuovo disco "Il rumore dei sogni"