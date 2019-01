Sanremo 2019, svelati i super cachet dei conduttori

Ogni anno è uno degli argomenti più appassionanti del Festival di Sanremo. Le voci sui cachet di direttore artistico e conduttori di questa 69esima edizione della kermesse canora si rincorrono da giorni, ora a svelare ufficialmente le cifre è il Corriere della Sera.

Per Claudio Baglioni, al suo secondo Festival da direttore artistico, sarebbe pronto un compenso da 700 mila euro. Un accordo che sembra ormai certo, a differenza di Claudio Bisio e Virginia Raffaele per i quali si starebbe ancora trattanto anche se il precontratto è già stato firmato. 450 mila euro per lui, 350 mila euro per lei. Cachet che fanno saltare dalla sedia in molti, ma che il Corriere definisce "in linea con il mercato televisivo (se no vanno tutti da Mediaset) e in equilibrio con quelli dello scorso anno, quando Baglioni incassò 600 mila euro, mentre Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino si portarono in banca rispettivamente 400 mila e 300 mila euro". 100 mila euro in più, rispetto allo scorso anno, per il direttore artistico quindi e 50 mila in più a testa per i conduttori. Aumento giustificato dal successo di Sanremo 2018.

Secondo il quotidiano, però, in Rai si cercherebbe di rivedere al ribasso le cifre per Bisio e Raffaele, trattandosi ancora di un precontratto, che è cosa diversa da un contratto. "Si dice che Viale Mazzini vorrebbe arrivare a 250 mila euro per Bisio e a 150 mila per Virginia Raffaele e sarebbe in corso una trattativa con l'agente Beppe Caschetto, che ha nella sua scuderia la comica e si sarebbe comunque occupato anche del contratto di Bisio".

Sanremo, la Rai chiarisce sul compenso di Baglioni: "585 mila euro come l'anno scorso"

La Rai smentisce le voci sul cachet di Claudio Baglioni, I 700 mila euro spifferati dalla stampa sarebbero solo "chiacchiere". "Il compenso del direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2019, Claudio Baglioni, è pari a 585.000 Euro - fanno sapere da Viale Mazzini - identico a quello dello scorso anno senza alcuna variazione"