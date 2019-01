Sanremo 2019, le voci sui cachet: quanto prendono Baglioni, Bisio e Raffaele

Ogni anno, quando si parla dei costi del Festival di Sanremo, una punta di polemica non manca mai. Anche in questa edizione, però, i vertici Rai assicurano che i ricavi pubblicitari saranno superiori alle spese della kermesse, riuscendo così non solo a coprirle ma anche a far "mettere qualcosa da parte".

Si prevedono circa 25 milioni di euro di ricavi, mentre i costi vivi del Festival - come ha fatto sapere il direttore di Rai 1 Teresa de Santis in conferenza stampa - si aggirano intorno ai 12 milioni, più i 5 milioni circa per la convenzione con il Teatro Ariston.

Sanremo 2019, i cachet: quanto prendono Baglioni, Bisio e Raffaele

Rientrati dei costi, via libera ai cachet dei protagonisti della 69esima edizione del Festival di Sanremo. E' il sito di Radio 105 che azzarda qualche cifra. Claudio Baglioni, direttore artistico per il secondo anno consecutivo, dovrebbe guadagnare intorno agli 800 mila euro, il doppio rispetto ai due conduttori di quest'anno. A Claudio Bisio dovrebbero andare 400 mila euro, 100 mila euro in più rispetto a Virginia Raffaele, che pare debba "accontentarsi" di 300 mila euro. Capitolo a parte gli ospiti, che pare intaschino tra i 20 mila e i 50 mila euro.